80 ans après, des centaines d’Anversois commémorent la rafle des Juifs

C'est déjà la cinquième fois que l'association de quartier Zurenborg Curieus organise cette commémoration. Il y a également eu des moment musicaux et des discours des auteurs Jeroen Olyslaegers (à partir de son livre "WIL") et Tom Lanoye, ainsi que du recteur et historien de l'Université d'Anvers, Herman Van Goethem.

"C’est tout de même quelque chose, le fait que dans la maison où vous vivez, un père, une mère et un enfant de 7 ans ont été déportés puis assassinés en 1942, et vous ignorez cela, vous vous dites ce n’est pas possible", a déclaré Herman Van Goethem.

Entre août et septembre 1942, les rafles anversoises et bruxelloises ont abouti à la déportation de 4000 juifs. Seulement 5% d'entre eux sont revenus des camps de concentration.