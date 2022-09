Enquête ouverte après l'incendie de deux véhicules blindés de l'armée à Audenarde

L'incendie est criminel, un groupe d'activistes palestiniens est soupçonné, a-t-on appris de source judiciaire.

Le feu s'est déclaré dimanche matin dans le zoning Westerring situé le long de la N60 à Audenarde, à proximité de l'entreprise OIP. Deux blindés à roues - des 6x6 de type Piranha IIIC DF30, c'est-à-dire équipés d'un canon de 30 mm - y ont été incendiés. La firme OIP, filiale de la multinationale israélienne Elbit Systems, fabrique des systèmes électro-optiques, tels que des lunettes et autres instruments de vision diurne et nocturne.

L'incendie a été rapidement maîtrisé mais les deux véhicules blindés ont brûlé. Personne n'a été blessé, on ne déplore que des dégâts matériels. L'inscription "Shut Elbit Down" a été inscrit sur les murs de l'entreprise.

Selon le service de presse de la Défense, sept Piranha - en jargon des AIV ("Armoured Infantry Vehicles") - se trouvaient ce week-end dans les locaux de l'entreprise OIP pour une modernisation de leurs systèmes optroniques. L'un d'eux a été totalement détruit et la Défense examine si le second est considéré comme réparable ou non.

L'armée ne dispose que de dix-neuf de ces blindés en version DF30, sur un effectif total de 138 Piranha, toutes versions confondues.

Le parquet a désigné un expert pour éclaircir les circonstances du sinistre. Il semble évident déjà que le feu a été bouté. Le bourgmestre d'Audenarde, Marnic De Meulemeester (Open VLD), ne dispose pas d'informations supplémentaires pour le moment.