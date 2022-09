L’anglais plus populaire que le néerlandais dans l’enseignement secondaire en Wallonie

D'autre part, 10 157 élèves de l'enseignement secondaire francophone choisissent l'enseignement par immersion en néerlandais, soit 12,83 points de pourcentage de plus que pour l'année scolaire 2018-2019. En outre, un certain nombre de matières - mathématiques, histoire et géographie, par exemple - sont enseignées en néerlandais. En Flandre, l'enseignement par immersion n'est actuellement pas légalement possible ; cependant, un projet pilote est en cours dans neuf écoles flamandes.