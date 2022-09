La crevette grise élue "poisson de l'année 2022"

Une espèce régionale de poisson, ou, dans ce cas, de crustacé, est mise à l'honneur tous les ans par le prix du "poisson de l'année". La lauréate de l'an dernier était la raie.

L'habitat de la crevette grise s'étend sur toute la partie orientale de l'océan Atlantique. La pêche à la crevette reste principalement côtière. La plupart sont pêchées sur les côtes de la mer du Nord, au large de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark entre août et novembre, lorsqu'elles sont les plus grosses.

Les crevettiers battant pavillon belge capturent en moyenne entre 600 et 1.200 tonnes de crevettes grises par an. Celles-ci sont immédiatement cuites dans l'eau de mer à bord du navire avant d'être acheminées vers la criée ou les usines de transformation. Une trentaine de navires sont équipés pour la pêche à la crevette en Belgique.

Seule une poignée de navires ont ciblé les crevettes cette année en raison d'un coût de production élevé et du déséquilibre entre l'offre et la demande en 2020 et en 2021. Le nombre de tonnes pêchées est passé de 517 en 2019 à 307 en 2020 et 369 en 2021.

En 2020, le prix au kilo était de 5,04 euros contre 3,45 en moyenne pour 2019, l'offre était alors plus élevée.