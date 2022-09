La Flandre va-t-elle suivre l’exemple francophone des vacances scolaires d’été raccourcies ?

Selon l'expert Dirk Van Damme, les spécialistes de l'éducation s'accordent largement pour dire qu'une longue trêve estivale est préjudiciable à l'apprentissage. Cela risque d’augmenter le nombre d'élèves en décrochage scolaires parce que les liens avec l'apprentissage et l'école sont rompus.

Si certains enfants privilégiés ne subiront que peu de dommages, d'autres plus vulnérables ne recevront pas à la maison le soutien dont ils ont besoin.

Dirk Van Damme ajoute toutefois que les vacances d'été ne sont pas une période perdue : les enfants apprennent beaucoup d’autres nouvelles choses, notamment des compétences sociales et émotionnelles, des sports et des divertissements.

En Flandre, la nouvelle année scolaire commence le 1er septembre et se termine fin juin. Le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts (N-VA) a demandé l'avis du conseil économique et social de Flandre et du conseil flamand de l'éducation. Et a conclu qu'il n'y avait guère de soutien pour un tel changement.

Le ministre Ben Weyts souhaite actuellement que le secteur de l'enseignement se concentre sur la qualité de l'enseignement et la pénurie d'enseignants. Il a toutefois l'intention de suivre de près l'évolution de la situation au sud de la frontière linguistique.