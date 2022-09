300 000 élèves flamands bénéficient dès ce lundi d'une allocation scolaire

Les organisations de lutte contre la pauvreté plaidaient depuis longtemps pour que l'allocation scolaire soit versée plus rapidement. Depuis trois ans, l'octroi et le versement de cette allocation sont automatiques, c’est un premier pas dans cette direction car auparavant, les bénéficiaires devaient présenter une demande écrite. "Et à présent, c'est la toute première fois que nous pourrons la verser avant le début de l'année scolaire", déclare Hilde Crevits, ministre flamande du Bien-être et de la Famille (CD&V).

"Il est important que les gens obtiennent cet argent lorsqu'ils ont des dépenses supplémentaires, en début de l'année scolaire. Surtout en ces temps où les factures sont si difficiles à payer", a déclaré Hilde Crevits.

Environ 300 000 bénéficiaires recevront le montant sur leur compte aujourd'hui, soit avant le début de la nouvelle année scolaire. Cela représente 80 000 enfants de plus que lors du premier versement le 8 septembre 2021. Et cela concerne environ 60 % de tous les bénéficiaires, pour le reste le dossier n'est pas encore complet.

"Ces dernières années, nous avons cherché à savoir comment le traitement des données pouvait être encore plus rapide et plus optimal. Nous allons essayer de faire encore mieux dans les années à venir", insiste la ministre.

Au total, environ un demi-million d'enfants en Flandre ont droit à une allocation scolaire, qui varie d'un peu plus de 100 euros à quelques milliers d'euros. Au total, il s’agit d'un budget de près de 200 millions d'euros.