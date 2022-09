Une famille flamande moyenne devra débourser 10.000 euros par an pour sa facture énergétique

Le prix du gaz naturel en Europe est particulièrement élevé à la bourse d’Amsterdam. La semaine dernière encore, il avait augmenté de 40 % pour atteindre 339 €/MWh. C'est le prix le plus élevé jamais atteint. Et les augmentations semblent encore plus hallucinantes à long terme : aujourd'hui, les prix sont dix fois plus élevés qu'il y a un an, lorsque vous payiez 27 euros/MWh.

Pour le spécialiste en énergie Dieter Jong, cela pourrait entraîner des factures annuelles de 10 000 euros pour les familles moyennes, pour l'électricité et le gaz combinés. En tout cas, si les prix restent aussi élevés.

"Vendredi soir, les marchés de gros ont clôturé à 746 euros/MWh pour l'électricité et 330 euros/MWh pour le gaz. Un ménage moyen utilise 3,5 MWh d'électricité par an et 17,5 MWh de gaz", calcule Dieter Jong. "Multipliez cela par les prix de vendredi soir pour toute l'année 2023. Vous devez également calculer une prime de 10 % pour la consommation de gaz qui a lieu à d'autres moments que ceux utilisés par les marchés de gros. Et puis il y a la TVA, les frais de transport et les taxes".

Comment pouvez-vous encore échapper à ces prix ? Difficile, dit Jong. "Vous pouvez dès aujourd'hui investir dans votre propre production en installant des panneaux solaires. Vous pouvez aussi essayer de passer à un contrat d'énergie fixe, mais il n'y a qu'un seul acteur sur le marché qui le propose, Luminus. Et ces contrats suivront également les prix de gros élevés à partir de septembre."