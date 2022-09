Violences liées à la drogue à Anvers : arrestation confirmée des ressortissants néerlandais armés

Un premier groupe de quatre individus avait été contrôlé mardi matin à Borgerhout. Les policiers ont trouvé dans le véhicule une arme à feu avec des munitions ainsi que des produits pouvant être utilisés pour fabriquer des bombes incendiaires.

Il s'agissait de deux majeurs âgés de 18 et 20 ans, ainsi que de deux mineurs de 17 ans, originaires d'Amsterdam. Les deux premiers suspects ont été arrêtés pour violation de la loi sur les armes à feu et pour participation à une organisation criminelle. La chambre du conseil a confirmé leur arrestation. Les deux mineurs, quant à eux, ont été placés par le juge de la Jeunesse dans un centre fermé pour mineurs. Leur séjour a également été prolongé.

Un deuxième groupe, composé de cinq Néerlandais, a également été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'un contrôle de police à Berchem, près de la Deken De Winterstraat. Trois attaques, probablement en lien avec le milieu de la drogue, y ont été commises. Les forces de l'ordre ont retrouvé une arme dans le véhicule des cinq suspects.

La bande était composée d'un homme de 18 ans et de deux de 20 ans, ainsi que de deux femmes de 18 et 19 ans. Les cinq suspects ont également été arrêtés pour violation de la loi sur les armes à feu et pour participation à une organisation criminelle. Leur détention a aussi été prolongée lundi par la chambre du conseil. Une enquête est en cours pour déterminer ce que les deux groupes interpellés fomentaient.