L'inflation à 9,94% en août, au plus haut en Belgique depuis mars 1976

L'inflation sur la base de l'indice santé augmente, quant à elle, de 9,07% en juillet à 9,70% en août. L'indice santé lissé s'élève en août à 119,39 points. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales - le précédent ayant été dépassé en juillet - est fixé à 120,73 points.

Comme les mois précédents, le haut taux d'inflation est à nouveau largement dû aux prix élevés de l'énergie, qui est environ moitié plus chère qu'il y a un an. L'inflation de l'énergie atteint en effet désormais 49,81% et contribue à hauteur de 4,43 points de pourcentage à l'inflation totale.

En outre, le prix des produits alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, a fortement augmenté ces derniers mois, progressant de 9,71% en août, contre 9,24% un mois plus tôt. En novembre, elle ne s'élevait encore qu'à 0,47%.