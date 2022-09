Un parc d'attractions Legoland à l'horizon 2027 à Charleroi : plus de 1.000 emplois créés

Un tel parc attire généralement entre 1,5 et 2 millions de visiteurs par an et les projections montrent que ce chiffre pourrait également être obtenu à Charleroi, où l'on espère un chiffre d'affaires "très significatif" de 120 millions d'euros dès le lancement des opérations.

Le Legoland et ses infrastructures couvriront dans un premier temps une surface de 70 ha, tandis qu'une réserve foncière de 20 ha pourrait permettre de futures extensions et évolutions. Il comptera plusieurs zones thématiques ainsi que des logements (hôtels et cottages, entre autres).

Dans le contexte économique actuel, en cas d'explosion des coûts, une option de sortie est cependant prévue dans l'accord signé mardi par le groupe Merlin Entertainments, la Sogepa (bras financier de la Région wallonne), la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI - bras financier de l'Etat fédéral) et la Soresic, la Société de reconversion des sites industriels de Charleroi. Le coût d'investissement va ainsi d'abord faire l'objet d'études plus approfondies dans les semaines et mois à venir afin de rester acceptable pour chacune des parties prenantes, ce qui vaut aussi pour les coûts de décontamination et d'assainissement du site de Caterpillar.

La Soresic, actuelle propriétaire du terrain, sera en charge de la transformation des lieux pour permettre la construction du parc, dont s'occupera Merlin Entertainments en mettant en avant la mobilisation de prestataires belges, la verdurisation du site, la durabilité des matériaux utilisés et une production d'énergie verte. Le toit du parking, grand de 10 ha, sera par exemple recouvert de panneaux photovoltaïques. Le site sera acquis par une co-entreprise, à 50%, entre le groupe de loisirs d'une part et la Sogepa et la SFPI, d'autre part.