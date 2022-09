D’après une étude de Vias, le nombre de blessés graves dans la circulation est largement sous-estimé

"Si l'on regarde les statistiques de la police, le nombre de blessés hospitalisés a diminué de 44% entre 2005 et 2019", indique Karin Genoe, CEO de l'Institut Vias. "Or, si l'on examine les statistiques des hôpitaux, qui sont plus détaillées, le nombre de blessés admis à l'hôpital n'a en réalité diminué que de 21%. Il s'agit de la face cachée de la sécurité routière", poursuit-elle.

Ainsi, en 2019, le nombre d'accidents de la route avec blessés graves qui ne sont pas signalés à la police était quatre fois plus élevé que le nombre de blessés graves dans les données policières. Le nombre de cyclistes gravement blessés répertoriés dans les données policières doit quant à lui être multiplié par sept pour concorder au nombre de cyclistes hospitalisés.