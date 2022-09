L’Agence flamande des voies hydrauliques a déversé dans l’Escaut des déchets toxiques, dont de l’uranium et du cobalt

Selon un rapport officiel auquel la rédaction de "Pano" (VRT) a eu accès, les eaux usées d'une décharge à Kruibeke contiennent cinq fois plus d'uranium et jusqu'à onze fois plus de cobalt que ce qui est légalement autorisé. Les substances cancérigènes que sont le nickel et le béryllium dépassent également la norme. Les eaux usées se sont retrouvées dans l'Escaut soit directement, soit via un canal. Fait marquant : la décharge est exploitée par une entreprise publique, De Vlaamse Waterweg (Agence flamande des voies hydrauliques). Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête en mars dernier sur cette affaire. Celle-ci est toujours en cours.