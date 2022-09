Pollution : plus de 2.500 anciennes décharges et 80.000 sites "à risque" cartographiés en Flandre

La carte est désormais consultable sur le site internet de l'OVAM et reprend en grande partie les emplacements des anciennes décharges mises en service avant 1981, lorsque la mise en décharge des déchets était la méthode la plus courante pour leur traitement.

Les données montrent que les lieux de décharges sont plus fortement concentrés dans certaines régions, notamment dans la zone autour du port d'Anvers, la région du Rupel avec les communes de Boom et Willebroek ainsi qu’au sud de Gand, le long de l'Escaut près de Zwijnaarde. On ne trouve en revanche pas de sites de décharge dans certaines autres communes.