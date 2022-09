Procès des attentats de Bruxelles : un tiers des personnes convoquées pour le jury a demandé une dispense

Six ans après les attentats de Zaventem et Bruxelles, qui avaient fait 32 morts et de multiples blessés, le procès de dix hommes accusés d'être auteurs ou coauteurs de ces attaques terroristes sera lancé début octobre. Qui dit cour d'assises dit jury populaire. Celui-ci sera composé le 10 octobre prochain.

Douze personnes seront tirées au sort pour constituer le jury effectif et 24 autres rempliront la fonction de suppléants. Tous assisteront aux débats, qui devraient durer six à neuf mois.