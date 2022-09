Zuhal Demir réitère ses critiques envers le Codeco "énergie" et irrite ses partenaires de majorité

Les différents gouvernements du pays se retrouvent donc ce mercredi à 15h pour un comité de concertation consacré à la flambée des prix de l'énergie. La réunion a été convoquée par le Premier ministre, Alexander De Croo.

L'objectif est de voir comment les différentes entités peuvent travailler ensemble pour faire face à ce qui se présente comme l'un des défis majeurs des prochains mois voire des prochaines années. L'annonce de grandes mesures n'est toutefois pas attendue.

Diverses mesures ont déjà été prises par le gouvernement fédéral pour soulager les ménages d'une partie du poids des factures. De source gouvernementale, l'on indiquait que sans mesure européenne, il était "illusoire" de penser qu'il serait possible de compenser complètement la hausse vertigineuse des prix. Le Premier ministre et la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), ont dès lancé une offensive de communication en direction de l'UE. L'un et l'autre plaident pour des prix plafonnés et un découplement des prix du gaz et de l'électricité. Les prix record atteint par les premiers poussent à la hausse les seconds.

Dans la majorité, socialistes et écologistes ont plaidé pour une extension du tarif social à une partie de la classe moyenne qui, sans soutien, pourrait basculer dans la pauvreté. La mesure pourrait être financée par le produit de la taxation des surprofits des entreprises d'énergie. Celle-ci est sur la table mais sa mise en oeuvre se heurte à de gros problèmes pratiques et politiques.

D’après la vice-Première Petra De Sutter (Groen), interrogée par la VRT, le gouvernement fédéral n'entend plus capter une partie des surprofits engrangés par les producteurs d'énergie au moyen d'une taxe, mais va plutôt examiner la piste d'une contribution. La piste d'une taxation était évoquée depuis un temps déjà, même elle posait une série de problèmes juridiques, techniques et politiques également. Suite à un avis juridique, l'idée d'une taxe serait toutefois abandonnée pour un mécanisme de contribution. Selon Mme De Sutter, celui-ci pourrait livrer entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Un montant qui, selon elle, doit retourner vers les consommateurs finaux.

Le rôle des banques dans la crise sera aussi examiné, notamment pour financer l'isolation des bâtiments ou donner un peu de répit aux propriétaires qui peinent à rembourser leur emprunt hypothécaire. La question d'un soutien aux entreprises est aussi à l'agenda.