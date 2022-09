"C'est une bonne nouvelle" : le nombre de contaminations au Covid presque au plus bas niveau cette année

Une baisse significative des contaminations a également été observée dans la population générale. Si, à la mi-juillet, l'incidence du virus y était légèrement inférieure à 700 ; au cours des deux dernières semaines, elle a chuté à 221. La différence entre la population générale et la population active s'est donc réduite, alors que, pendant tout l'été, l'incidence du virus dans la population active a été sensiblement moins élevée que dans la population générale.

Les secteurs dans lesquels l'incidence la plus élevée a été enregistrée restent ceux de la santé et des services sociaux. Les secteurs des voyages et du transport se sont, en revanche, nettement améliorés ces dernières semaines.