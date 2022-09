Du bonus aux flexi-jobs, les politiques flamands cherchent la parade pour attirer les enseignants

Gatz voudrait que le nombre d'heures libérées du temps de travail sans perte de salaire puisse aller jusqu'à 20% d'un temps plein d'enseignant, et propose aussi que le minerval d'étude soit pris en charge par les autorités publiques pour les professionnels en reconversion vers l'enseignement.

Sven Gatz aimerait par ailleurs introduire une prime spécifique pour les enseignants néerlandophones choisissant de venir travailler à Bruxelles durant quelques années au moins. Cela relève cependant de la compétence de la communauté flamande. Or, le ministre Ben Weyts a d'ores et déjà exprimé ses doutes sur cette éventuelle prime, jeudi. Il craint un effet de "vases communicants: si on donne une prime pour aller travailler à Bruxelles, cela ne va pas nécessairement attirer davantage d'enseignants. Il est possible que des enseignants se déplacent simplement" de la Région vers la capitale, réagit Ben Weyts.