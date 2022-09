En images : un Belge en finale de l’émission "America's got talent" grâce à un impressionnant deepfake

Le Limbourgeois Chris Umé et sa société Metaphysic se sont qualifiés pour la finale du célèbre concours américain "America's got talent". Lui et son partenaire australien ont impressionné le jury et le public en diffusant en direct une vidéo deepfake. Lors de la soirée, cette nouvelle technologie a fait apparaître sur grand écran le présentateur et les juges masculins de l'émission en train d'interpréter une chanson d'opéra.