Makro introduit une procédure de réorganisation judiciaire, 2.000 postes sont menacés

Makro Cash & Carry Belgium opère depuis 1970 et compte 17 magasins et environ 2.000 collaborateurs. On compte six magasins Makro en Belgique, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). L'enseigne Metro compte quant à elle 11 magasins en Belgique, dont un à Bruxelles et deux en Wallonie (Namur et Liège).

Les syndicats ont été informés jeudi par la direction des intentions du groupe. Selon le syndicat chrétien flamand ACV Puls, le personnel est résigné et reste pour l'heure au travail.

Les 17 magasins de l'enseigne, propriété pendant des décennies du groupe allemand Metro AG, ont été vendus en juin dernier au holding Bronze Properties. "Et quelques mois plus tard, on apprend que c'est maintenant la justice qui est à la manœuvre", soupire Johan Van Loon, du syndicat chrétien flamand, estimant que les travailleurs sont "abandonnés" et ballotés de droite à gauche.

Les syndicats vont à présent organiser des sessions d'informations dans les 11 magasins Metro et les six Makro, les travailleurs se posant "beaucoup de questions". Le personnel est actuellement à son poste mais des actions spontanées ne peuvent être exclues. Du côté de l'ACV, on ne prévoit toutefois pas d'action. "Contre qui? Tout est maintenant entre les mains du tribunal", se résigne Johan Van Loon.

"La direction nous a déjà indiqué il y a plusieurs mois que des repreneurs étaient intéressés par des parties de l'entreprise. Les repreneurs potentiels ont déjà eu le temps de faire leur devoir", souligne Johan Van Loon. Pour ce dernier, l'avantage d'une telle procédure, qui n'a pas encore été appliquée à un dossier de cette ampleur, réside notamment dans l'importance accordée à la question de l'emploi. "Une offre plus basse qui garantit davantage d'emplois peut être prise en compte par le juge".

Les syndicats auront également le droit de s'exprimer et de demander à avoir accès au dossier et ils ne comptent pas s'en priver.