Rejets toxiques dans l’Escaut : la Flandre ferme une décharge à Kruibeke suite à un documentaire de la VRT

Les mesures effectuées à partir d'octobre 2021 ont mené à l'ouverture d'une enquête en mars dernier par le parquet de Flandre orientale.

Il apparait que les valeurs mesurées dans les eaux usées sont largement au-dessus des normes. L'inspection de l'environnement a ainsi relevé cinq fois plus d'uranium que la limite légale dans l'eau de la décharge déversée dans l'Escaut. Le taux de cobalt dans le fleuve figurait quant à lui à un taux onze fois plus élevé que la norme. Le nickel et le béryllium dépassaient également la limite autorisée.