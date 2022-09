Anvers a accueilli deux millions de touristes d'un jour cet été

L’échevin anversois du Tourisme, Koen Kennis, annonçait ce vendredi qu’Anvers a accueilli environ 2 millions de touristes en excursion d'un jour au cours des mois de juillet et août. Cela représente une augmentation de 34% par rapport à 2021 et d’est nettement plus qu’escompté. En comparaison, Bruges a accueilli 1,5 million de visiteurs durant l’été. Il y a eu plus de 330.000 nuitées à Anvers cet été, dans des hôtels mais aussi des logements plus alternatifs. Le prix moyen d’une nuit à l’hôtel dépasse tout juste une centaine d’euros.