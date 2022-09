Economie d’énergie : une liste de bonnes pratiques conseillées aux villes et communes

Autre conseil : baisser la température de l'eau des piscines à 28 degrés, comme cela se pratique déjà à certains endroits. Les villes et les communes pourraient aussi regrouper leur personnel afin d'éviter de chauffer, climatiser ou ventiler tout un bâtiment.

Il est également conseillé de demander au personnel et aux habitants de se déplacer le plus possible à pied ou à vélo.

Le ministre Somers suggère en outre aux autorités locales de contacter Fluvius, le gestionnaire du réseau régional de distribution d'énergie, afin d'éteindre l'éclairage public à certaines heures.

Des conseils à plus long terme sont également prodigués, comme l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics, le placement d'une meilleure isolation ou encore l'évitement des sources d'énergie fossiles dans les projets de (re)construction.

Le ministre des Affaires intérieures expliquera ce guide plus en détail dimanche, lors d'une visite à Bonheiden (en province d’Anvers) où il examinera un certain nombre de mesures d'économie d'énergie avec le bourgmestre et les échevins.