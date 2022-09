Veerle et Filip quittent Wilrijk pour l’Espagne : "Notre panier y est deux fois plus rempli pour la même somme"

La décision n’est pas tombée du jour au lendemain. "Cela fait très longtemps que nous en parlons et que nous y pensons", expliquait Filip Bellon ce vendredi au micro de Radio 2 Anvers. "Nous avons finalement pris la décision de quitter la Belgique, pour plus d’une raison", précisait son épouse Veerle.

C’est l’aspect financier qui a fini par convaincre le couple anversois. Mais il souligne aussi que la météo est meilleure en Espagne et la vie moins stressante. Chaque fois qu’ils séjournent en Espagne, Filip et Veerle constatent que la vie y est moins chère. "En Belgique, vous n’avez presque rien dans votre panier au supermarché pour une centaine d’euros, tandis qu’à Finestrat je peux acheter pratiquement le double pour la même somme. Je peux même remplir deux gros sacs de courses", raconte Filip.

"Notre facture d’énergie est en outre nettement moins élevée en Espagne qu’en Belgique, parce qu’il y fait chaud plus longtemps et que les hivers y sont doux".

Le couple estime qu’Anvers ne lui manquera pas. "Je rentre même avec beaucoup de réticence à la maison après des vacances en Espagne", explique Filip. Veerle raconte par contre que ses enfants lui manquent parfois, mais à part cela rien ne la retient en Belgique. Même pas un emploi. "On peut travailler n’importe où", souligne Filip laconique.

Filip a encore un fils qui doit terminer sa scolarité. Le couple fait donc encore la navette entre Wilrijk et l’Espagne. Mais dans maximum un an et demi à deux ans, les Anversois s’installeront pour de bon en Espagne. Ils sont entièrement d’accord sur ce point.