Un an avec sursis pour le gérant du Pain Quotidien à Malines qui disait s’être fait voler le contenu de la caisse

Le 22 mai 2019, l’homme s’était rendu à la police pour y déclarer un vol. Il affirmait s’être rendu avec un collègue à la banque, une semaine plus tôt, pour y déposer la recette du Pain Quotidien de Malines dans le coffre-fort, mais avoir été attaqué en rue et s’être fait voler l’argent.

Les caméras de surveillance ne montraient cependant rien de cette attaque violente. Elles ne révélaient que des images de l’homme marchant tranquillement en rue, seul. Le collaborateur nommé par le gérant avouait rapidement qu’il n’avait pas accompagné son patron et qu’il n’y avait pas eu d’attaque. Le gérant n’avoua qu’un an plus tard qu’il avait inventé l’histoire.