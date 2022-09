Mémorial Van Damme: records de Belgique pour Julien Watrin et Cynthia Bolingo

Le Mémorial Van Damme aura aussi vécu plusieurs nouveaux records inscrits par des athlètes internationaux. On attendait Armand Duplantis avec impatience mais le Suédois, champion olympique, du monde et d'Europe, a subi sa première défaite depuis plus d'un an vendredi soir au stade Roi Baudouin. "Mondo", qui a remporté sa première couronne mondiale à Eugene en juillet en battant le record du monde (6m21), a buté à trois reprises à 5m91, laissant la victoire au Philippin Ernest John Obiena.