Un escroc britannique qui avait renversé des policiers français arrêté à Grand-Bigard

Le Britannique qui avait renversé deux policiers français la semaine dernière et qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen pour tentative de meurtre a été arrêté vendredi sur l’autoroute E40 à Grand-Bigard. C’est ce qu’a indiqué ce samedi Gilles Blondeau du parquet de Hal-Vilvorde. L'homme est déjà connu de la justice britannique pour des faits d'escroquerie en série. Le documentaire Netflix "The puppet master" (photo), qui décrit la manière dont un escroc s’enrichit et manipule ses victimes en leur faisant croire qu’il est un agent secret, serait d'ailleurs basé sur son histoire.