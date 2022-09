Une prime pour les communes qui accueillent davantage de demandeurs d'asile

L’Association des villes et communes flamandes (VVSG) indique cependant que pour les autorités locales il n’est pas évident de satisfaire à cette requête. "Elles sont à bout de forces", explique la porte-parole Nathalie Debast. Selon elle, ce n’est pas une question de manque de volonté, "et ce n’est pas non plus seulement une question financière. Les autorités locales sont réellement sur les rotules".

“Leurs collaborateurs sont épuisés par la succession de crises qu’ils ont dû gérer. Il faut aussi encore trouver des places d’accueil pour des ressortissants ukrainiens, et puis il y a des citoyens qui ne parviennent plus à payer leur facture d’énergie. On ne peut pas attendre des autorités locales qu’elles laissent tomber tout le reste pour trouver rapidement de nouvelles places d’accueil".