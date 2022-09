Zuhal Demir : "Il est crucial que personne ne soit privé d’énergie en Flandre"

Interviewée ce samedi matin par le journaliste Michaël Van Droogenbroeck pour l’émission "De ochtend" (Radio 1) de VRT NWS, notamment au sujet de la crise énergétique et du dossier Ventilus, la ministre flamande à l’Environnement et l’Energie Zuhal Demir (photo) a estimé qu’il est essentiel qu’aucun citoyen, pas plus que les entreprises, ne soient coupés du réseau d’approvisionnement en énergie ces prochains mois, même s’ils ne parviennent plus à payer les factures.