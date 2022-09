De Croo : "Nous n’allons pas permettre que des dizaines de milliers de citoyens soient mis à la rue"

Le Premier ministre se rend bien compte que de nombreux citoyens et entreprises sont en train de couler. "Nous recevrons demain les entrepreneurs. Une rencontre avec aussi tous les gouvernements du pays. Que ce soit clair : nous n’allons pas simplement laisser des entreprises faire faillite et nous n’allons pas permettre que des dizaines de milliers de citoyens soient mis à la rue".

Alexander De Croo estime que cette crise causée par la guerre en Ukraine est bien plus profonde que la crise sanitaire du coronavirus. "Nous voulons y réagir à nouveau en tant que société. Après le Covid, l’économie a repris bien plus vite qu’escompté. Mais cette crise-ci a nettement plus d’impact que le Covid n’en a jamais eu. Je pense que les objectifs doivent être les mêmes : nous n’allons pas permettre que notre société et notre tissus économique soient détruits. Il en va de bien plus que de notre économie. Il en va de la stabilité et de la sécurité sur le continent européen".