Encore moins de pluie en Flandre actuellement que pendant l’été 1976

Le manque de précipitations hydrologiques est calculé depuis le 1er avril, moment à partir duquel davantage d’eau s’est évaporée qu’il n’est tombé de pluie. Un déficit n’est en soi pas dramatique, mais s’il est trop important le manque d’eau devient problématique. Les chiffres de l’hydrologue Patrick Willems (KU Leuven) indiquent maintenant que le manque de précipitations atteint en 2022 des records historiques.

La pénurie de précipitations hydrologiques serait due à deux facteurs. D’une part l’absence de pluies. “Pendant l’été qui s’achève, il n’est tombé que 110 litres par mètre carré", précise la météorologue Sabine Hagedoren (VRT). "Normalement on en recense plus du double. Si l’on reprend tous les étés depuis le début des mesures en 1833, l’été 2022 se situe à la 9e place parmi les plus secs".