L’Agnus Dei enregistré par le Chœur de la radio flamande écouté plus de 10 millions de fois sur YouTube

Ce serait la première fois qu’un chœur de chambre de Belgique obtient plus de 10 millions de vues sur YouTube. L’Agnus Dei est la version pour chœur de l’Adagio pour cordes Opus 11, que Samuel Barber composa en 1938. L’œuvre n’est pas seulement appréciée des amateurs de musique classique, son thème a aussi été utilisé dans de la musique plus contemporaine d’Armin van Buuren, Tiësto et Bastille.

De par le monde, on ne trouve que quelques enregistrements professionnels de cette version pour chœur. Ce qui explique le succès de la vidéo du Vlaams Radiokoor (photo). Les amateurs qui veulent écouter l’œuvre arrivent en effet assez rapidement sur l’enregistrement flamand. Les chiffres d’audience n’ont cependant commencé à monter en flèche qu’à partir du début de 2018, lorsque de nombreux Américains découvrirent la vidéo. L’épidémie de coronavirus lui a donné un nouvel élan.