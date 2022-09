La 95e édition du Pèlerinage de l'Yser se demande si la Flandre atteindra 2030

Le Pèlerinage est organisé chaque année à Dixmude en hommage aux soldats flamands tombés au combat durant la Première Guerre mondiale. Il avait cette année pour thème : "La Flandre atteindra-t-elle 2030 ?". Le comité organisateur ne doute pas que la Flandre existera encore dans huit ans, mais se demande si elle ne sera alors plus seulement une entité administrative ou le nom d’une région. Le comité plaide donc pour "une Flandre inclusive, dans laquelle les épaules les plus fortes portent les charges les plus lourdes".

Pendant son discours, Johan Velghe, le vice-président du comité, s'est notamment demandé pourquoi les Flamands n'arborent pas le drapeau régional le 11 juillet - jour de la fête de la Région flamande - et pourquoi ils sont pointés du doigt lorsqu'ils osent exprimer leur nationalisme. Il a ensuite appelé à une Flandre inclusive et solidaire où règnent la paix, la prospérité et le bien-être, la souveraineté et la démocratie.