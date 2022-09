Une collision entre une moto et un vélo fait deux morts à Genk

L’accident tragique s’est produit vers 16h45 à un carrefour entre le Zuiderring et la Swinnenwijerweg à Genk, dans le Limbourg, où il y a un passage clouté pour les vélos. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues. La moto a percuté le cycliste.

Plusieurs ambulances et équipes SMUR sont arrivées sur les lieux mais n’ont pu que constater le décès du motard et du cycliste. Le motard, un homme de 40 ans, était originaire de Lanaken. Le cycliste, lui, venait de Genk et avait 85 ans.



La passagère de la moto a reçu les premiers soins et a été transportée à l'hôpital, grièvement blessé.

La police de la zone CARMA a effectué les premières constatations, le parquet du Limbourg a été averti et un expert a été désigné afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Le Zuiderring a été fermé pendant un certain temps sur le lieu de l'accident.

Le bourgmestre de Genk Wim Dries a déploré ce nouvel accident sur le Zuiderring. Un endroit qui est réputé être une route où les gens conduisent souvent trop vite. "En effet, les gens y roulent souvent trop vite le soir et la nuit et nous avons déjà reçu un certain nombre de plaintes concernant des courses illégales. Nous attendons le rapport de l'expert en circulation, et je n'exclus pas de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière à cet endroit" a déclaré le bourgmestre à Radio 2 (VRT).