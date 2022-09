Dès jeudi, la météo va changer et le temps sera plus frais

En deuxième partie de semaine, le temps restera instable et deviendra sensiblement plus frais. La météorologue de la VRT Sabine Hagedoren résume la situatioin en ces termes: "Nous aurons alors une météo très différente".

A partir de jeudi, nous aurons un temps automnal avec une zone de basse pression. Cela apportera un air marin instable et plus frais. Le temps sera partiellement nuageux avec des averses et il y aura un vent assez fort de sud-ouest. Quelques averses orageuses sont possibles. Le mercure ne dépassera pas les 17 à 22 degrés.

Vendredi, il recommencera à pleuvoir et il pourrait y avoir des orages. On se croirait à nouveau en automne avec un fort vent de sud-ouest et des températures comprises entre 16 et 21 degrés.

Samedi, il y aura à nouveau des averses. Le vent soufflera fort de l'ouest au nord-ouest. Les maximas atteindront à peine les 20 degrés. Le dimanche semble s'améliorer et le temps devient plus sec et plus calme mais assez frais.