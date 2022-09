La Région bruxelloise acquiert un fleuron de l'Art Nouveau conçu par Victor Horta

Diplomate et conseiller du roi Léopold II, Edmond van Eetvelde fut le commanditaire de cet édifice. Dès 1885, il est nommé administrateur général des affaires étrangères de l'État indépendant du Congo 'EIC). Il sera chargé de négocier la délimitation des frontières de la colonie avec la France, la Grande-Bretagne et le Portugal. En 1897, il supervise l'exposition coloniale de Tervuren et reçoit du souverain le titre de baron.

Après quelques années, la maison d'origine, située au numéro 4 de la Palmerston est devenue trop petite pour le baron Van Eetvelde qui demande à Horta de construire un bureau d'un côté (au numéro 2) et un bâtiment avec une salle de billard de l'autre côté. La façade de ces nouveaux éléments montre clairement l'évolution du style Art nouveau en quelques années seulement.

À l'intérieur de l'hôtel, Victor Horta a utilisé des matériaux provenant du Congo et certains motifs évoquant la colonie.

A la suite des vicissitudes de l'histoire, le bien a été divisé en deux propriétés et le bureau, autrefois lié à l'hôtel, séparé de la partie principale.

La demande émise par plus 1.000 signataires de la pétition initiée par l'asbl "Visite de Mon Voisin" en vue d'une acquisition du bien par la Région-capitale a donc été rencontrée.

Début 2023 débuteront aussi les premières études visant la réalisation d'un plan de gestion patrimonial afin d'envisager les rénovations du bâtiment.