Le ministre de la Mobilité veut supprimer la TVA sur les titres de transport

"Aujourd'hui, je propose de réduire la TVA à 0% sur tous les titres de transport. J'ai mis cette proposition sur la table du gouvernement lors de la préparation du Comité de concertation. C'est une mesure que je vais défendre, car j'estime qu'il s'agit d'un acte essentiel. Et qu'il est désormais possible de le poser en vertu de la directive européenne TVA d'avril 2022", détaille le ministre.

Pour Georges Gilkinet, "le coût de cette mesure est estimé à un peu moins de 100 millions d'euros. Si pour le voyageur, c'est un petit coup de pouce, cela donne un signal symbolique. Pour le gouvernement fédéral, le train doit devenir la colonne vertébrale de la mobilité. Et nous souhaitons attirer davantage de voyageurs ou de marchandises vers le rail, avec des formules tarifaires attractives", souligne-t-il, précisant que la TVA est actuellement à 6% pour les billets de train, tram, bus ou métro.

"100 millions, c'est peut-être beaucoup, mais regardez le coût des embouteillages en Belgique : c'est plus de quatre milliards par an", a déclaré Georges Gilkinet, ce lundi matin dans l'émission "De ochtend" à la VRT. "Nous avons pris plusieurs mesures et nous en ferons encore plus pour faire du train la colonne vertébrale de la mobilité. C'est bon pour l'environnement, mais aussi pour le porte-monnaie et l'économie."