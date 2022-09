Les cyclomoteurs ont la cote auprès des jeunes mais les accidents sont en augmentation

En plus de cela, de plus en plus de cyclomoteurs sont trafiqués. Gaetano Butera, inspecteur en chef de la zone de police de Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel et Zemst) l'a également remarqué. "Nous avons déjà confisqué autant de cyclomoteurs « gonflés » cette année que sur toute l'année 2019". Pour clarifier, les cyclomoteurs de la classe A sont autorisés à atteindre un maximum de 25 km/h, les cyclomoteurs de la classe B 45 km/h. Pour cette dernière catégorie, vous devez également obtenir un permis de conduire AM.

Les conducteurs qui trafiquent leur cyclomoteur peuvent avoir de sérieux problèmes, avertit Gaetano Butera. " Si le véhicule atteint plus de 45 km/h, cela devient une moto. Cela nécessite un autre permis de conduire, une autre immatriculation et une autre assurance. Non seulement le cyclomoteur est confisqué pendant trente jours, mais vous devez également vous présenter devant le tribunal."

Le porte-parole de Vias, Stef Willems, exhorte donc les parents de jeunes à sensibiliser leurs enfants et à conclure des accords clairs avec eux. "Il est important de leur parler et de leur indiquer les règles et les dangers, afin que le moins d'accidents possible se produisent."