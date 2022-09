Les jeunes restent en moyenne jusqu’à leurs 26 ans chez leurs parents

En Europe, l'âge moyen auquel les jeunes quittent le foyer familial est de 26,5 ans. Avec 26,2 ans, la Belgique se situe juste en dessous de cette moyenne. Les Suédois sont les plus rapides, les jeunes quittent déjà le foyer familial à 19 ans en moyenne. Le Portugais, en revanche, est celui qui reste le plus longtemps chez ses parents, jusqu'à 33 ans.

"Dans toute l'Europe, on constate une nette différence du Nord au Sud", déclare M. Mortelmans. "Dans les pays scandinaves, ils sont beaucoup plus précoces. Certains de ces pays ont également une politique très spécifique pour faire sortir rapidement les jeunes de chez leurs parents, par exemple en accordant une prime à la jeunesse. Dans les pays plus méridionaux, la culture familiale est plus importante, de sorte que les jeunes restent liés plus longtemps au foyer parental."

Et l'aspect économique ? "Dans une certaine mesure, cela a à voir avec le marché du travail, encore une fois pour contrer l'insécurité. Au Royaume-Uni, les jeunes se débrouillent plus rapidement que dans notre pays, mais cela est dû à la flexibilité du marché du travail. Si vous vous retrouvez au chômage là-bas, le marché du travail est si flexible que vous pouvez rapidement retrouver un emploi quelque part. Et cela contrebalance l'incertitude."