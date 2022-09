Un véhicule saisi à Malines, son propriétaire accusait près de 40.000 euros d’amendes impayées

"Heureusement une dette aussi élevée cela n’arrive pas souvent. Il s'agit d'un montant exceptionnel. Mais si on prend le risque de commettre régulièrement des infractions et de ne pas les payer, alors il est évident que l'on collecte récolte encore plus d'amendes et que l'on se retrouve avec de tels montants. Espérons que l'homme ait maintenant appris la leçon et qu'il effectuera les paiements."

Le propriétaire de la voiture dispose maintenant d'un délai pour payer l'amende. S'il ne le fait pas, sa voiture sera confisquée.