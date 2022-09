Faut-il élargir le cercle des bénéficiaires du tarif social sur l’énergie ? La différence peut atteindre 7.500 euros

Une "énorme différence", écrivions-nous plus haut. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il suffit de regarder les chiffres de la VREG : même avec le tarif le moins cher du marché, une famille flamande moyenne (à savoir : avec une consommation annuelle de 17 000 kWh) qui conclut un nouveau contrat selon les prix du mois d'août paiera un peu moins de 3 500 euros par an pour le gaz. Avec les taux encore plus élevés de septembre, cela représente déjà près de 5 800 euros par an. Mais si vous bénéficiez du tarif social ? Vous ne payez alors que 525,82 euros par an, soit pas moins d'un onzième du prix du gaz commercial le moins cher en ce moment.

Pour l'électricité, le tableau est similaire : une famille moyenne (avec une consommation annuelle de 1 600 kWh le jour et de 1 900 kWh la nuit) qui souscrit un nouveau contrat paiera plus de 1 900 euros par an sur la base des prix d'août, même avec la formule commerciale la moins chère. Et en septembre, les prix ont encore augmenté. S'ils restent à ce niveau, cela deviendra 3 000 euros par an, selon les calculs du V-test (le site de comparaison des prix de l'organisme flamand de surveillance de l'énergie VREG). Avec le tarif social, vous ne paierez qu’un petit 800 euros par an pour la même consommation, selon le test V.