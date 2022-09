La marine belge utilise des drones sous-marins pour repérer les mines

Cela ressemble à une torpille mais il s’agit en fait d’un drone sous-marin utilisé par la marine belge pour repérer des objets potentiellement explosifs dans les fonds marins. C’est à la base navale de Zeebrugge que les entraînements ont lieu sur le REMUS. On y détermine les paramètres du drone comme sa position, sa vitesse, la profondeur de l'eau ou le chemin qu'il doit parcourir. Une fois la mission achevée, l'équipe de déminage récupère et analyse les images capturées par le drone comme l’explique Bruno Lecoq, de la Warfare Mine Unit. Marie-France Godeau est capitaine de corvette et Major de la Composante "projet matériel" de la Marine. Elle parle de tout l'intérêt de ce développement dans la recherche d'engins explosifs. (RTBF)