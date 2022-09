Les incidents en mer du Nord ont augmenté cet été, selon le Centre maritime de sauvetage

Le Centre maritime de sauvetage et de coordination (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum - MRCC) d'Ostende a enregistré 128 incidents en mer cet été, a-t-il annoncé lundi. Ce chiffre est le plus élevé des trois dernières années, ce qui pourrait être lié à la météo particulièrement chaude de la saison estivale.

À titre de comparaison, le MRCC avait enregistré 97 incidents en mer durant l'été 2019 et 81 en 2020.

"L'été a été chargé, constate le directeur du Centre maritime, Dries Boodts. "C'est essentiellement lié aux températures élevées. Beaucoup de plaisanciers cherchaient à se rafraîchir en mer."

Par ailleurs, le dispositif de sauvetage à la Côte belge a été activé 35 fois cet été. Il coordonne l'intervention des services de secours sur terre et en mer en cas d'accident ou de disparition de personne en mer ou à proximité. "Le mois de juillet a battu tous les records avec le déploiement de ce dispositif 21 fois", note Dries Boodts.

En outre, 69 appels de détresse provenant de bateaux de plaisance ont été notifiés. Ils concernaient, pour la plupart, des pannes de moteur ou de batterie.

L'été a en revanche été plus calme en ce qui concerne les incidents liés à la pratique d'un sport nautique. Le Centre maritime de sauvetage et de coordination n'en comptabilise que sept à ce stade de l'année, dont deux en été, contre 16 pour l'année 2021.

Enfin, les chiffres relatifs à la navigation commerciale sont considérés comme "normaux" par le MRCC. "Nous avons enregistré 61 incidents au cours des huit premiers mois de l'année, ce qui est juste en dessous de la moyenne", note le directeur du Centre. "L'incident le plus grave s'est déroulé le 18 février, lors du passage de la tempête Eunice. Deux navires avaient alors perdu le contrôle."