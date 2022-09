Pouvoir d'achat : les syndicats menacent d’une grève générale pour le 9 novembre

La situation devient "intenable" pour de nombreuses personnes, souligne M. Leemans. Il espère des avancées dès la rencontre prévue avec les représentants des différents gouvernements prévue mercredi.

La menace émane des trois syndicats en front commun, a assuré la CSC. Elle avait déjà été brandie en juin par le syndicat socialiste FGTB.

Le 21 septembre, les organisations ont déjà prévu un rassemblement place de la Monnaie, à Bruxelles, en guise d'avertissement. L'objectif est de défendre l'indexation automatique des salaires et des allocations.

« Les gens ont peur, ils sont inquiets, il faut donc faire quelque chose", a déclaré le porte-parole du syndicat chrétien. "Et cela devra se faire rapidement, car les factures doivent être payées".

Du côté des employeurs, par contre, la réaction à la menace de grève est l’incompréhension. "Un entrepreneur sur quatre travaille déjà à perte. La situation va s'aggraver dans les semaines à venir", écrit par exemple Danny Van Assche, haut responsable de l'organisation patronale Unizo, sur Twitter. "Que fait le syndicat pour maintenir ces entreprises à flot ? L'annonce d'une grève générale pour exiger une augmentation des salaires en plus de l'indice de 10 %. Qui comprend encore ces syndicats ?"se demande Unizo.

Pour sa part, l'organisation patronale flamande Voka demande que les projets de grève soient abandonnés. "Les syndicats, les employeurs et le gouvernement ont un intérêt commun : faire en sorte que les entreprises ne chavirent pas et que les emplois et la prospérité soient préservés", dit-elle. "Dans cette énorme crise, nous devons travailler ensemble. Cela se passe autour d'une table et pas dans la rue."