Quelque 1.500 personnes se sont égarées sur la Côte lors des vacances estivales

Les températures très chaudes ont attiré énormément de monde sur la Côte. Une telle situation a engendré un plus grand nombre d'enfants perdus. En juillet, 879 personnes se sont temporairement égarées, auxquelles sont venues s'ajouter 671 autres en août. Avec 1.550 signalements de pertes, le total est beaucoup plus élevé que les autres années. En 2021, "seulement" 860 enfants avaient été signalés comme perdus, contre 1.079 en 2020 ou encore 1.021 en 2019. En 2018, en revanche, 1.708 disparitions avaient été enregistrées.

"Il y a un lien très clair entre le beau temps et ces chiffres élevés. Ils sont assez logiques : plus il y a de monde sur la plage, plus on perd facilement les gens de vue", déclare Bert Gunst, le président de l'IKWV, qui souligne que, chaque fois qu'un sauveteur s'occupe de retrouver quelqu'un, son regard est détourné d'un potentiel danger pour d'autres personnes. "Il ne faut pas perdre de vue que la priorité de nos sauveteurs est d'être présents pour les baigneurs ou les amateurs de sports nautiques."

L'IKWV plaide donc pour une plus grande prévention. "Il s'agit de faire comprendre aux parents ou aux responsables des enfants qu'ils sont les premiers à devoir les gérer", souligne M. Gunst. De ce fait, des bracelets anti-égarements gratuits sont disponibles et un renforcement de leur distribution sera assuré. Dans les transports en commun, les campagnes de sensibilisation à destination des touristes d'un jour restent également assez importantes.