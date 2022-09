Un homme tente de repêcher son GSM et est étouffé par les gaz d’égout

Les gaz toxiques qui s’échappent des bouches d’égouts peuvent mettre la vie d’un humain en danger, comme vient de le révéler le triste accident survenu le week-end dernier à Zottegem. Un homme de 48 ans qui rentrait d’une kermesse avait vu son GSM tomber dans une bouche d’égouts. Il a ouvert la taque et a tenté de repêcher son téléphone, mais cette tentative lui a été fatale.

Il a été étouffé par les gaz qui s’échappaient de la bouche d’égouts. Wendy Francken, directrice du Vlario, confirme que les risques d’être intoxiqué par des gaz d’égouts sont réels. "C’est très ennuyeux quand quelque chose tombe dans les égouts, mais cela ne vaut vraiment pas la peine d’essayer de l’en ressortir".

Les caniveaux d’égouts contiennent des gaz toxiques, précise la directrice du Centre de connaissance flamand sur l’assainissement et la collecte des eaux usées. "C’est un mélange gazeux qui se forme à la suite de la fermentation de déchets organiques. Il se compose essentiellement de méthane, de sulfure d’hydrogène et dioxyde de carbone. Les déchets d’une seule personne produisent chaque jour quelque 30 litres de gaz". Ces gaz sont déjà toxiques et quand ils s’ajoutent à un pourcentage réduit d’oxygène, ils peuvent intoxiquer quelqu’un. "La présence de gaz toxiques dans les égouts noie l’oxygène", précise Wendy Francken.