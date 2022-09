Balta Rugs ferme son usine d'Avelgem : la moitié des effectifs peut être recasée sur d'autres sites

La direction recourait déjà au chômage économique ces derniers temps, mais la fermeture totale a tout de même surpris. La direction a indiqué mercredi aux travailleurs qu'elle allait fermer ce site qui employait 401 ouvriers et 85 employés. La moitié des effectifs devrait pouvoir être recasée sur les sites de Sint-Baafs-Vijve et de Sint-Eloois-Vijve, situés à une vingtaine de kilomètres plus au nord.

"Il faut encore voir si c'est faisable pour ces gens. Tout le monde ne peut pas régler les aspects pratiques d'un tel transfert. Et il y a déjà du personnel en chômage sur ces sites", commente M. Landries. "Nous sonderons le personnel jeudi quant à ses souhaits. Nous allons d'abord regarder avec l'entreprise ce qui peut être sauvé. L'emploi est le plus important."