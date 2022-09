Des échevins de Merchtem actifs dans des projets immobiliers : y a-t-il conflit d’intérêt ?

"Nous étions une commune rurale et si tranquille. A présent il y a beaucoup plus de circulation et d’embouteillages." Ce ne sont-là que quelques-unes des réactions que les journalistes de "Pano" ont entendues sur la place du marché de la commune de Merchtem, dans le Brabant flamand, lorsqu’ils ont demandé quel était l'impact de la construction de nombreux nouveaux immeubles dans la commune.

Depuis 2000, de nombreux permis de bâtir ont été accordés pour la construction de près de 1900 nouveaux appartements à Merchtem. Cela représente plus d'un appartement pour dix habitants (source : Statbel). Et si l'on ne tient pas compte des communes du littoral, Merchtem est la cinquième dans la liste des communes qui ont ajouté le plus d'appartements par habitant au cours des vingt dernières années.

Mais si la construction d’appartements ne constitue pas un problème en soi, le magazine "Pano" a voulu enquêter pour savoir si ceux-ci avaient bien été construits en toute légalité.

En effet, deux échevins de la commune sont eux-mêmes entrepreneurs : David De Valck et Steven Elpers, tous deux de la Lijst 1785. Au cours des dernières années, ils ont développé divers immeubles d'appartements dans la commune.