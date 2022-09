La douane démantèle une fabrique illégale de cigarettes à Wetteren

Mardi, les services de la douane organisaient une journée nationale d'action contre les cigarettes de contrefaçon. Avec l'aide de l’ agence européenne de police criminelle Europol et des polices locales et fédérales, des perquisitions ont été menées dans 11 endroits en Flandre et en Wallonie.

À Wetteren, on a découvert une grande fabrique illégale de cigarettes, qui était encore en construction. Elle devait devenir un site de production important, selon Francis Adyns du SPF Finances : "Il y avait une ligne de production et une ligne d'emballage. Et dans l'entrepôt, il y avait des dortoirs pour pas moins de 36 travailleurs. Comme l'usine était encore en construction, il n'y a pas encore eu de production de cigarettes. Un sérieux revers pour les contrebandiers."

C'est la première fois qu'une usine avec un aussi grand dortoir est découverte dans notre pays, ce qui indique qu'une production importante pouvait avoir lieu. Les machines et une camionnette ont été confisquées, cependant personne n'a encore été arrêté.