Le parquet enquête sur 3 décès suspects dans une maison de repos à Oostrozebeke

Selon Het Laatste Nieuws qui a révélé l'affaire mercredi, trois meurtres et six tentatives de meurtre ont été commis dans cette maison de repos. Les victimes auraient été empoisonnées à l'insuline.

Fin 2020, le personnel de la maison de repos wzc Rozenberg a constaté un premier décès suspect, raconte Carl Vereecke, le directeur général de la commune d'Oostrozebeke, propriétaire de la maison de repos. "L'infirmière en chef a constaté une mort suspecte qui a été signalée au médecin consultant coordinateur de l'établissement. Il a immédiatement déclaré qu'il allait le signaler à la police. C'était le 19 novembre 2020." La commune s'est également immédiatement constituée partie civile et une enquête judiciaire a été ouverte, dirigée par un juge d'instruction.

Le parquet de Flandre occidentale confirme qu'une enquête sur trois meurtres possibles et six tentatives de meurtre possibles est en cours : "Fin novembre 2020, le juge d'instruction a commencé l'enquête sur la mort suspecte de 2 résidents du wzc. Entre-temps, l'enquête s'est élargie et les circonstances du décès d'un autre résident et de la maladie de cinq personnes sont étudiées (il y aurait six tentatives sur cinq résidents, ndlr). L'enquête a été lancée après la découverte d'une quantité anormale d'insuline dans le sang de deux résidents. Une enquête plus approfondie devra montrer s'il y avait ou non une intention malveillante dans tous ces cas." Selon le directeur, la maison de repos n'a signalé aucun cas suspect depuis février 2021.

La commune a également pris des mesures dans l'intervalle pour assurer la sécurité des résidents. "Mais quelles sont ces mesures, je ne peux pas le dire. Cela pourrait donner une indication sur la façon dont l'enquête se déroule. Mais la situation est totalement sous contrôle." Le coupable, quant à lui, n'a pas encore été découvert".

La commune espère que l'enquête pourra se conclure rapidement et que la clarté sera faite sur cette affaire : "Nous estimons également que tout cela prend beaucoup trop de temps et cela ronge le moral de notre personnel, qui travaille dur et fait tous les efforts au nom des habitants chaque jour, et cela ne donne en aucun cas l'impression que l'enquête judiciaire ne fait pas son travail, bien au contraire."