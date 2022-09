Ryanair va fermer sa base de Zaventem pour la saison d'hiver

La mesure entrera en vigueur le 29 octobre. Aucun membre du personnel de cabine n'est belge. Le personnel sera reclassé dans une autre base, ou un système de navette sera mis en place entre Zaventem et Charleroi. La situation reste en effet inchangée à l'aéroport carolo (BSCA).

La décision de la compagnie irlandaise à bas prix Ryanair de fermer sa base à l'aéroport de Bruxelles pendant l'hiver est due à "l'augmentation des coûts et des taxes". "L'aéroport de Bruxelles est donc moins compétitif par rapport aux autres aéroports européens", a déclaré Ryanair dans un communiqué de presse mercredi. Le dirigeant Michael O'Leary a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne pouvait pas garantir le retour de la base à Zaventem après la saison d'hiver.

Dans le communiqué de presse, O'Leary fait référence à la hausse des tarifs à l'aéroport de Bruxelles et à la taxe belge sur les billets d'avion, qui a été introduite en avril par le gouvernement fédéral. "Nous continuerons à nous développer dans d'autres aéroports européens qui comprennent que la baisse des tarifs aéroportuaires est nécessaire à la reprise du trafic aérien après la crise du Covid".

Les pilotes, stewards et hôtesses concernés pourront travailler ailleurs au sein du groupe, y compris à l'aéroport de Charleroi, selon Ryanair. Ryanair y conservera une base avec une quinzaine d'avions.

Alors que les syndicats ont déclaré qu'au cours d'un comité d'entreprise extraordinaire, la direction a indiqué que les deux avions seraient à nouveau basés à Brussels Airport en mars, avant la saison estivale, O'Leary n'a donné aucune garantie à ce sujet lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Selon lui, cela dépendra d'une réduction des tarifs à l'aéroport de Bruxelles et d'une révision de la taxe fédérale sur les vols afin qu'elle soit répartie équitablement entre toutes les compagnies aériennes. "La base ne sera rouverte qu'à ces conditions", a déclaré M. O'Leary.

Selon M. O'Leary, le prix d'exploitation à Zaventem est "300 à 400 % plus élevé" qu'à Charleroi. "La réduction des coûts aéroportuaires est la clé de la croissance à long terme du trafic pour les aéroports et les régions", a-t-il déclaré. "C'est impossible à Zaventem en raison de l'augmentation des coûts aéroportuaires et de la décision idiote du gouvernement belge d'introduire de nouvelles taxes ridicules." Ce dernier fait référence à la taxe sur les billets d'avion introduite en avril, une taxe de 2 ou 10 euros par passager sur les vols européens. O'Leary a souvent critiqué le fait que les vols intercontinentaux (et les passagers en transfert) ne sont pas taxés.